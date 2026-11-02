В Шымкенте с начала года родились 213 пар близнецов и четыре тройни

С начала 2026 года в Шымкенте родилось более 20 тысяч детей. Среди новорождённых — 213 пар близнецов и четыре тройни.

Недавно в городском перинатальном центре тройню родила 36-летняя Ажар Ташкараева. Малышей назвали Альсией, Сафией и Аймухаммедом. По данным медиков, их состояние оценивается как хорошее.

Ранее женщина уже дважды рожала близнецов. После появления тройни она стала мамой десятерых детей.

В городском управлении здравоохранения также сообщили о снижении показателей материнской и младенческой смертности на 23,6%.

Положительную динамику связывают с ранней постановкой беременных на учёт, своевременным прохождением обследований, постоянным медицинским наблюдением и повышением качества помощи в родовспомогательных организациях.

Сейчас в Шымкенте работают четыре медицинские организации, оказывающие акушерскую помощь. Три из них предоставляют перинатальную помощь третьего уровня, ещё одна — второго.

Здесь наблюдаются беременные из групп высокого риска, недоношенные дети и новорождённые, которым требуется особый уход.

Кроме того, в Шымкенте строят новый перинатальный центр на 200 мест. Медицинский комплекс планируют оснастить современным лабораторно-диагностическим оборудованием.

Завершить строительство планируется в IV квартале 2027 года.

Ожидается, что открытие нового центра позволит увеличить возможности родовспомогательной службы и повысить доступность медицинской помощи для матерей и детей.