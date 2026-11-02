В Шымкенте логопед из Санкт-Петербурга провела семинар для специалистов и родителей

В Шымкенте прошёл семинар, посвящённый нарушениям речевого и психоречевого развития у детей. В нём приняли участие логопеды, дефектологи и родители. Обучение провела практикующий логопед высшей категории из Санкт-Петербурга Олеся Жукова.

Специалист впервые приехала в Шымкент, чтобы поделиться опытом с местными коллегами, провести индивидуальные занятия с детьми и дать рекомендации родителям.

По словам Олеси Жуковой, специалисты всё чаще сталкиваются со сложными случаями, когда у ребёнка одновременно наблюдаются нарушения речи, коммуникации и другие особенности развития. Поэтому коррекционная работа требует комплексного подхода.

Особое значение, считает специалист, имеет участие семьи. Навыки, которые ребёнок осваивает во время занятий, должны закрепляться и дома.

Организатор встречи Евгения Югай рассказала, что ранее её ребёнок занимался со специалистами в Санкт-Петербурге. После положительного опыта она решила организовать приезд логопеда в Шымкент, чтобы консультации и обучение могли получить и другие семьи.

Во время визита Олеся Жукова провела занятия с детьми и их родителями, оценила особенности речевого развития и дала рекомендации по дальнейшей работе.

Отдельная программа была подготовлена для специалистов Шымкента. Семинар объединил десятки логопедов и дефектологов. Основное внимание уделили оценке состояния ребёнка и подбору индивидуального коррекционного маршрута.

Коррекционный логопед-дефектолог Валентина Рудер отметила, что правильная оценка особенностей развития имеет большое значение для выбора дальнейшей программы занятий.

Сотрудничество планируют продолжить. Повторный приезд Олеси Жуковой и специалистов центра «Логопед-ПРОФИ» ожидается в январе.

Организаторы рассчитывают, что такие встречи помогут специалистам и родителям быстрее выявлять трудности в речевом развитии детей и своевременно подбирать необходимую поддержку.