«Закон и порядок» — как полицейские дроны выявляют нарушения ПДД в Шымкенте

В Шымкенте полиция применяет беспилотные летательные аппараты для контроля дорожной обстановки и профилактики нарушений. Дроны помогают наблюдать за транспортными потоками с высоты, замечать опасные манёвры и передавать информацию патрульным экипажам.

По данным Департамента полиции Шымкента, беспилотники используются с августа 2025 года. В работе задействованы DJI Mavic 3 Enterprise и DJI Mavic 3 Thermal. С начала 2026 года с их помощью выявлено 10 783 нарушения Правил дорожного движения.

Особое внимание уделяется автодороге А-2, Бозарыкской объездной дороге, Ленгерской трассе и Бадамскому направлению. Здесь сотрудники полиции отслеживают соблюдение дорожной разметки, правил остановки и стоянки, а также требований к использованию ремней безопасности.

Беспилотники не заменяют обычные патрули. Они расширяют обзор и позволяют контролировать участки, которые сложно одновременно охватить наземными экипажами. При этом каждое выявленное нарушение должно рассматриваться в установленном законом порядке.

В полиции подчёркивают, что главная цель применения технологий — предупреждение ДТП, а не увеличение числа штрафов. Важно понимать: количество выявленных нарушений само по себе ещё не доказывает снижение аварийности. Для оценки результата необходимо сравнивать число ДТП и пострадавших до внедрения дронов и после него.

Принцип «Закон и порядок» предполагает одинаковые требования ко всем участникам движения. Даже если поблизости нет инспектора, водитель обязан соблюдать дорожные знаки, разметку и скоростной режим. Безопасность на дорогах начинается с личной ответственности.

Отдельного внимания заслуживает прозрачность контроля. Жителям важно знать, как фиксируются нарушения, кто проверяет записи и каким образом можно обжаловать постановление. Эти вопросы помогают укреплять доверие к работе полиции и инструментам.