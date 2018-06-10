10 июня мир отмечает Всемирный день мороженого. Видимо, именно летним и жарким днем нужно отдавать должное любимому лакомству и детей, и взрослых. В нашем климате, когда градус зашкаливает за 40 еще в мае, единственное спасение и способ охладиться – это отведать замороженную сладость. Для нас, южан, в общем это хороший повод отметить Всемирный праздник.

Люди старшего поколения хорошо помнят, как в Шымкенте на улицах стояли небольшие тележки с железными емкостями – цилиндрами, из которых продавщицы обыкновенной алюминиевой ложкой добывали два вида мороженного сливочное и пломбир.

Начиняли бумажный или вафельный стаканчик. Разница в цене составляла 5 копеек. Одна поездка на общественном транспорте. Вафельных рожков тогда не было, да и эскимо было в диковинку.

Помню, как рядом с перекрестком нынешней улицы Казыбек би и проспекта Тауке хана ученики двух школ № 8 и 9 после уроков выстраивались за мороженым в длиннющую очередь. Ведь точек по продаже мороженого было не так много. А контейнеры-цилиндры пустели с огромной скоростью.

Сегодня найти мороженое в Шымкенте – не проблема. Оно есть в магазинах, в киосках на остановках. В пачках, рожках, в стаканчиках. Но особенно много точек по продаже наливного.

Правда, недавнее массовок отравление наливным мороженным, когда в инфекционке на больничной койке оказались 188 южноказахстанцкв, среди которых было много детей, на какое-то время несколько охладили желание покупателей баловать себя им.

Страсти улеглись, и оно опять в фаворе.

Но выводы были сделаны и все точки продаж мягкого мороженого в Казахстане были проверены.

Пройти миом такой темы, как День мороженого, рука не поднимается. Ведь у нас в области есть предприятие, даже не буду говорить, как называется, чья продукция супер популярна за пределами региона. Да и цена на любимое лакомство самая демократичная. От 70 тенге.

Да что же такого есть в этом продукте, что устоять перед ним не могут и взрослые, и дети? Приведу несколько фактов о которых вы, возможно, не знали.

Первый рецепт «мороженого» и секреты его хранения были описаны в китайской книге «Ши-кинг» в XI веке.

В Киевской Руси был свой вариант этого лакомства: древние славяне мелко кололи лед, добавляли в нему замороженный творог, изюм, сахар и сметану.

В Англии мороженое с середины XVII века подавалось только к столу монарха – его секрет тщательно охранялся и был раскрыт только в новом столетии.

Ванильное мороженое подавалось еще к столу Людовика XIII: рецепт его в 1649-м году придумал француз Жерар Тирсен. Ценилось оно весьма высоко из-за большой дороговизны ванили, экспортируемой из Южной Америки.

В конце XVIII века здесь предлагали уже около 80 сортов мороженого, рецепты которого хранились в строжайшей тайне. Легендарное кафе существует и по сей день.

Первый опубликованный рецепт мороженого появился в 1718-м году в сборнике рецептов миссис Мэри Илз, выпущенном в Лондоне.

Когда конкретно было придумано мороженное до сих пор не известно, но известно, что еще более 4000 лет назад в Китае подавали кусочки фруктов и ягод, смешанных со снегом и льдом. И этот десерт в Китае очень любили. Также известно, что замороженное молоко и соки употребляли еще в Древней Греции.

Самое дорогое мороженое стоит порядка 1000 долларов за порцию. Оно называется золотое и в него добавляют настоящее съедобное золото (правда не понятно что это означает), а также какие-то редкие ягоды. Говорят, что очень вкусно, но не все отважатся выложить 1000 долларов за кусочек мороженого.

Существует жареное мороженое. Для этого шарик пломбира хорошо замораживают, обваливают в муке, затем во взбитом яйце и в панировочных сухарях. Хорошо замораживают, а перед подачей на стол быстро обжаривают во фритюре.

В 2007-м году в США был запатентован рецепт мороженого в честь звезды поп-музыки Lady Gaga. Производители утверждают, что основой «Baby Gaga» является женское грудное молоко. В разные годы в США и Британии выпускалось мороженое в честь Элтона Джона, The Rolling Stones и Blur.

Многие врачи-ухогорлоносы рекомендуют есть мороженное в целях профилактики, так как если есть потихоньку мороженное, то ваше горло закаливается и в дальнейшем вам будут менее страшны такие заболевания как ангина, фарингит и прочие заболевания горла.

Изначально слово «эскимо» было придумано вовсе не для мороженного. Так французы называли детские комбинезоны, которые были очень похожи на эскимосскую одежду, в которую укутывались народы севера. Позже такое же название дали мороженному, которое стали «укутывать» в шоколадную оболочку.

В рекламе мороженого в рожках часто используют подкрашенное картофельное пюре, так как с ним легче работать и оно не тает.

Головная боль от мороженого случается потому, что нервные окончания во рту не привыкли к такому холоду и начинают посылать в мозг экстренные сообщения о том, что тело теряет тепло. В результате кровеносные сосуды в мозгу резко сжимаются. Когда они вновь возвращаются к нормальным параметрам и кровь начинает течь по сосудам с прежней скоростью, случается головная боль.

Собаки и кошки в большинстве своем тоже любят мороженое. Португальские мороженщики придумали специальное лакомство для животных, в котором нет сахара, который может вызвать кариес, но много витаминов, придающих блеск шерсти.

Еще детьми мы узнали, что грызть замороженное молоко очень сложно.

Мороженое также не получило бы широкого распространения, если бы его не насыщали … воздухом.

Именно воздух придает мороженому мягкость – без него это был бы твердый ледяной брикет.

Собирала интересные факты о мороженом Ирина Казорина