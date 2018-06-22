АО «Пассажирские перевозки» (далее – Общество) информирует об увеличении и установлении с 19 июня 2018 года (00-00 часов времени Астаны) комиссионного сбора за возврат проездных документов (билетов) в размере 1000 тенге с учетом НДС.

Данная мера принята в целях пресечения злоупотреблений со стороны пассажиров, снижения рисков потери доходов, а также повышения доходности Общества в целом. Вышеуказанный комиссионный сбор устанавливается на все поезда формирования Общества и чужих железнодорожных администраций. При этом сообщаем, что в случае возврата суммы менее 1000 тенге, комиссионный сбор не взимается.