Полиция Шымкента пресекла незаконную реализацию вейпов

В Шымкенте полицейские пресекли предполагаемую незаконную продажу электронных систем потребления. Во время оперативно-розыскных мероприятий у мужчины обнаружили крупную партию вейпов.

По информации полиции, в автомобиле подозреваемого находились 400 электронных устройств общей стоимостью около 4 млн теңге. Продукцию изъяли. По факту незаконной реализации начато досудебное расследование, обстоятельства устанавливаются.

В Казахстане действует законодательный запрет на продажу и распространение вейпов, а также на их ввоз и производство. Ограничения распространяются на электронные системы потребления и предусмотренные законом связанные с ними товары. За нарушение запрета установлена уголовная ответственность.

Это означает, что реализация таких устройств не становится законной даже при продаже через социальные сети, мессенджеры или частные объявления. Покупателям также важно понимать: наличие товара в свободном доступе не подтверждает законность его происхождения и продажи.

Полиция напоминает предпринимателям о необходимости соблюдать действующие ограничения и проверять требования законодательства перед началом торговли. Незнание запрета не освобождает от предусмотренной законом ответственности.

Жители, располагающие сведениями о незаконной реализации вейпов, могут сообщить об этом в полицию по номеру 102. При обращении желательно указать место продажи и известные обстоятельства, не вступая самостоятельно в конфликт с продавцами.

Материал относится к направлению «Закон и порядок»: соблюдение установленных запретов, профилактика правонарушений и информирование граждан об ответственности помогают формировать уважение к закону. При этом задержанный мужчина считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке и подтверждена вступившим в силу приговором суда в любом случае.