Преподаватель из Шымкента завоевала золото на республиканском конкурсе

Преподаватель из Шымкента стала победительницей республиканского конкурса профессионального мастерства по компетенции «Цифровое моделирование», который прошёл в Актау.

В соревновании приняли участие педагоги организаций технического и профессионального образования из семи регионов Казахстана. Конкурс был посвящён применению цифрового моделирования в сфере сервиса и обслуживания.

Участники продемонстрировали профессиональные знания, практические навыки и умение использовать современные цифровые технологии при выполнении конкурсных заданий.

По итогам соревнования первое место заняла Алтынай Умербаева — преподаватель специальных дисциплин Шымкентского колледжа лёгкой промышленности и сервиса. За лучший результат она была награждена золотой медалью.

Победа стала подтверждением профессионального мастерства преподавателя, её практического опыта и владения современными технологиями.

Успех шымкентского педагога также подчёркивает важность развития цифровых компетенций в системе технического и профессионального образования. Такие конкурсы позволяют преподавателям обмениваться опытом, совершенствовать навыки и внедрять современные подходы к подготовке будущих специалистов.