В Шымкенте полностью открыли движение по новому путепроводу на улице Тиленшина

В Шымкенте завершилось строительство нового автомобильного путепровода через железнодорожные пути на улице Тиленшина. Объект полностью введён в эксплуатацию и открыт для движения транспорта.

Ранее движение по путепроводу было запущено в техническом режиме. Теперь для автомобилистов открыты и прилегающие объездные дороги. Также завершены работы по благоустройству территории.

Строительство путепроводов на улицах Момынова и Тиленшина началось в прошлом году в рамках исполнения поручений Президента Казахстана по развитию транспортной инфраструктуры Шымкента.

Реализация этих проектов направлена на улучшение транспортного сообщения между районами города, повышение пропускной способности дорожной сети и обеспечение безопасности участников движения.

Новый путепровод позволяет разделить автомобильные и железнодорожные потоки. Благодаря этому транспорт сможет пересекать железнодорожные пути без остановок в ожидании прохода поездов.

Ожидается, что введение объекта в эксплуатацию улучшит транспортную доступность прилегающих территорий и создаст более удобные условия для автомобилистов.