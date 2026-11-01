Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкенте полностью открыли движение по новому путепроводу на улице Тиленшина

В Шымкенте полностью открыли движение по новому путепроводу на улице Тиленшина

-
Редактор Юлия Машковская
-
998
Фото пресс-службы акимата Шымкента

В Шымкенте завершилось строительство нового автомобильного путепровода через железнодорожные пути на улице Тиленшина. Объект полностью введён в эксплуатацию и открыт для движения транспорта.

Ранее движение по путепроводу было запущено в техническом режиме. Теперь для автомобилистов открыты и прилегающие объездные дороги. Также завершены работы по благоустройству территории.

Строительство путепроводов на улицах Момынова и Тиленшина началось в прошлом году в рамках исполнения поручений Президента Казахстана по развитию транспортной инфраструктуры Шымкента.

Реализация этих проектов направлена на улучшение транспортного сообщения между районами города, повышение пропускной способности дорожной сети и обеспечение безопасности участников движения.

Новый путепровод позволяет разделить автомобильные и железнодорожные потоки. Благодаря этому транспорт сможет пересекать железнодорожные пути без остановок в ожидании прохода поездов.

Ожидается, что введение объекта в эксплуатацию улучшит транспортную доступность прилегающих территорий и создаст более удобные условия для автомобилистов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.