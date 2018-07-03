Приглашаем на концерт, посвященный столице!

Уважаемые жители и гости города! 3 июля на площади Аль-Фараби состоится концерт, посвященный 20-летию Астаны. Звезды вечера: Кайрат Нуртас, Куандық Рахым, группа «Жейран», трио «Алем бэнд», шоу балет «Блокбастер», победители проекта «Минута славы» и местные исполнители.

Кроме этого, 4-5 июля на площади Аль-Фараби также пройдут мероприятия, которые организуют районные акиматы города. В праздничные дни своим творчеством поделятся на площади и в парках Шымкента творческие коллективы города.

Поздравим столицу вместе!