Вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос, нужно ли уплачивать 10 процентов в ЕНПФ с единовременного пособия на рождение ребенка, передает NUR.KZ.

«Единовременные пособия выплачиваются на рождение ребенка из республиканского бюджета, 10-процентные взносы не выплачиваются и не уплачиваются человеком», — сказал вице-министр на пресс-конференции в Астане.

Спикер напомнила, что родившие детей женщины получают социальные выплаты по уходу за ребенком из государственного фонда соцстрахования. При зарплате в размере 100 тысяч тенге, выплаты из фонда составят 40 тысяч тенге, сказала вице-министр.

«Из вот этих 40 000 мы говорим — 4 тысячи тенге уплачивает женщина, то есть мы у источника уплаты удерживаем 4 тысячи тенге и перечисляем взносы за нее. Государство этой женщине субсидирует за нее еще 6000 тенге для того, чтобы ее пенсионный стаж не уменьшался, чтобы она участвовала», — добавила Жакупова.

И как женщина платила до беременности 10 000 тенге, и во время ухода за ребенком, эти 10 тысяч тенге субсидируются государством и выплачиваются в ЕНПФ.

«То есть только соцвыплаты по уходу за ребенком, единовременное пособие выплачиваемое из республиканского бюджета не облагается никаким налогом, никаким видом обязательного платежа», — резюмировала Светлана Жакупова.