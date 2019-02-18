В Казахстане только в этом году бюджет социальной поддержки для семей с детьми составляет 365 миллиардов тенге.

При рождении ребенка предусмотрено единовременное пособие. Так, в 2019 году размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 95 950 тенге, на четвертого и более ребенка -159 075 тенге, передает Inform.kz.

Поскольку выплаты индексируются соразмерно с инфляцией, за последние три года размер данного пособия увеличился на 38%.

Так, для поддержки семей этой категории, а это порядка 395 тысяч человек, в минувшем году были выделены свыше 40 млрд тенге.

Предусмотрены пособия по уходу за ребенком до 1 года, которые оказываются, как работающим, так и неработающим матерям.

«Неработающим мамам, после рождения ребенка назначается ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1 года. Его размер составляет от 14 544 тенге до 22 473 тенге. В минувшем году такое пособие получили более 125 тысяч человек на сумму 30 млрд тенге. За последние три года размер выплат вырос на 19%.

Если же мама ребенка работала и за нее поступали социальные отчисления, то она получает выплаты из Государственного фонда социального страхования»

Во-первых, выплата по беременности и родам, размер которой зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. По итогам прошлого года средний размер такой выплаты составил 391 170 тенге.

Во-вторых, выплата по уходу за ребенком до 1 года в размере 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года. Средний размер данной выплаты в 2018 году составил 32 361 тенге.

Всего за минувший год порядка 400 тысяч родителей получили выплаты из госфонда соцстрахования на случай материнства и детства на общую сумму 165 млрд тенге.

Государство берет на себя субсидии по обязательным пенсионным взносам работающих женщин. Кроме того, права и гарантии работающих женщин гарантированно защищены трудовым законодательством.

«Не допускается расторжение трудового договора по основаниям сокращения штата, снижения объема работы по экономическим причинам: с беременными женщинами, предоставившими работодателю справку о беременности, с женщинами, имеющими детей до 3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет)».