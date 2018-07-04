В ожидании выступления Кайрата Нуртаса жители Шымкента отличились снова. Многие поклонники, устав ждать стоя, несколько часов просидели на земле в ожидании выхода любимого артиста.

Шымкентцы всегда отличаются тем, что по-особенному принимают популярного артиста, и этот вечер не стал исключением.

«Я пришла на праздник, чтобы отметить день рождения нашей Астаны и послушать выступление Кайрата Нуртаса. Сейчас вот отдохнем, когда он выйдет, встанем и будем плясать. А на бетоне нам не холодно, о каком холоде речь? У нас +40 вечером», -говорит Жанара, жительница Шымкента.

К слову, на большом концерте в честь праздника «Дня рождения Астаны», на площадь Аль-Фараби пришли около пяти тысяч человек.