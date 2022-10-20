Кайрат Нуртас исполнил мечту 10-летнего мальчика

В рамках волонтерского проекта осуществилась мечта 10-летнего Кайсара Сагидуллы, сообщает OTYRAR.

Еще неделю назад, говоря о своем желании волонтерам Добряки Шымкента, мальчик и представить не мог, что встреча с кумиром состоится наяву. 19 октября Кайрат Нуртас посетил Тассарыкский центр оказания специальных соцуслуг, здесь содержатся особенные детки, оставшиеся без попечения родителей.

Встреча с артистом прошла более чем эмоционально. Зажигательные танцы и до боли знакомые хиты Кайрата Нуртаса зарядили позитивом всех деток. Одному из воспитанников даже удалось спеть дуэтом с артистом.

От искренности эмоций и радости организаторы еле сдерживали слезы и пообещали себе, таких встреч будет много.

«Все дети были очень рады, а особенно Кайсар. Он как-то сказал: «Я не верю, что он приедет ко мне. Потому что он звезда, а я простой инвалид». И я сказала: «Я даю тебе слово, что он к тебе приедет». Чего бы это не стоило, я должна была Кайрата к нему отвезти. Это такой мальчик, вы не представляете как он рисует, он рисует ножками, вырезает. У него нет рук, игры играет на компьютере ногами. Он до сих пор пребывает в такой эйфории, в шоке, улыбка до сих пор не спадает. Он оказывается потом говорил: «Это было как во сне. Неужели это правда. Он приехал ко мне, и еще подарил мне машину»», рассказывает Наргиза Рашитова, руководитель волонтерского движения Добряки Шымкента.

По словам, Наргизы Рашитовой, волонтеры запустили уникальный проект под названием «Право мечты», в рамках которого каждый особенный ребенок может осуществить свои желания. В этом им помогают неравнодушные люди и артисты с большим сердцем.

«Мы организовали эту встречу благодаря Анеле Кудайкуловой, я попросила ее помочь. Связались с Кайратом, он сразу согласился, даже не думая. Он был на свадьбе в Туркестане. Он должен был ночью вылететь обратьно в Астану, но он поменял билеты. Под утро приехал в Шымкент, к обеду он купил ему машину и приехал в центр вместе с нами. Вечером у него был рейс в 7. До последнего он был с детьми», — рассказывает Наргиза Рашитова.

После вчерашней встречи детки центра точно знают: Мечты сбываются.