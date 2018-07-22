Громкое чавканье, постоянно развязывающийся шнурок, удар о тумбочку мизинцем или потерянные ключи, когда вы опаздываете на работу… Неприятно, правда? Но у всех этих раздражающих вещей есть свое объяснение и закономерность. А узнав ответ на вопрос, почему это происходит, можно легко избежать последствий и лишнего стресса.

Почему запах пота становится более ощутимым, когда вы нервничаете?

Когда мы подвергаемся стрессу, более крупные железы (апокринные) начинают активнее вырабатывать пот. Этот пот содержит больше питательных веществ, белков и липидов, чем пот из других желез (эккринных), который состоит из солей и воды.

Эти питательные вещества привлекательны для бактерий, которые живут на коже и питаются потом. А вот продукты распада этих бактерий и вызывают неприятный запах. В результате при стрессе мы пахнем хуже, потому что пот становится более «вкусным» для бактерий.

Почему, если откладывать будильник на 5 минут, проснуться затем может быть в разы труднее?

Потому что, когда человек снова засыпает, он входит в начало нового цикла сна. На завершение этого цикла требуется около 100 минут, а если времени будет меньше, то фаза не завершится, а значит, проснуться будет гораздо сложнее. Встаньте с постели сразу же, как только ваш будильник прозвенел, это лучший способ начать свой день.

Почему звук чавканья сводит вас с ума?

У этого синдрома есть название — мисофония. Резкая и агрессивная реакция на некоторые вполне обычные звуки: чавканье, причмокивание, шмыганье носом, щелчки пальцами. Считается, что мисофонией страдает около 20 % населения Земли. Мозг таких людей острее реагирует на некоторые звуки, так как сигналы от них получает не один отдел в мозгу, а сразу несколько.

Мисофонию излечить нельзя, поэтому придется лишь постараться избегать источников раздражения.

Почему в записи собственный голос всегда кажется немного другим и непривычным?

Когда мы слышим свой голос не в записи, а непосредственно в процессе речи, то на самом деле слышим смесь звуков: через барабанные перепонки по воздуху и через кость внутреннего уха. Когда же мы слышим запись собственного голоса, то слышим только звуки, передаваемые по воздуху. А другая часть звуков теряется. В итоге выходит непривычное звучание, которое кажется нам странным.

Почему на фото появляются красные глаза?

В момент вспышки зрачок не всегда успевает сузиться, и свет от вспышки отражается от сетчатки глаза, которая покрыта кровеносными сосудами. В итоге получаем красные глаза на фото.

Кстати, у многих животных глаза могут быть серыми, красными, зелеными или какого-то иного цвета. Их глаз имеет отражающий слой, который улучшает ночное зрение, из-за этого цвет отражения может казаться совершенно другим.

Избежать эффекта красных глаз можно, только если не будет резкого перепада в освещении. Иными словами, фото лучше делать в светлом помещении.

Есть причина, по которой вы можете никогда не найти свои ключи

Если вы часто не можете найти свои ключи, то это потому, что в тот момент, когда вы приходите домой и машинально бросаете ключи куда-то в сторону, вы не задействуете свою рабочую память. Соответственно, вы не сможете вспомнить, куда вы их дели, пока не перевернете все вверх дном.

Рецепт один: выделите специальное место для таких предметов, как ключи, пульты или другие бытовые мелочи, чтобы всегда точно знать, где они находятся.

Почему шнурки постоянно развязываются? Особенно у маленьких детей

У детей часто развязываются шнурки, потому что они ходят не так, как взрослые: они как бы «шлепают» ногами. Когда нога ударяется о землю, удар передается вверх и ослабляет узел. А шлепающие движения ступней ослабляют узел намного больше, чем при обычной ходьбе.

Почему так больно ударяться мизинцем?

Дело в том, что на ступнях располагается большое количество сенсорных окончаний, но совсем мало мягких тканей, чтобы смягчить удар. В итоге удар приходится на кость, на которой находится надкостница с кровеносными сосудами и нервами. А потому удариться этой частью ноги оказывается так больно.