Синоптики подготовили штормовое предупреждение. 26 июля местами по Туркестанской области сохраняются пыльная буря, северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

В Шымкенте 26 июля погода будет такой:

ночью температура воздуха опустится до +19…+23°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, дующий с северо-востока со скоростью 6-8 м/сек;

утром воздух прогреется до +19…+28°C;

днём столбик термометров поднимется до +30…+32°C;

вечером температура воздуха опустится до +25…+31°C, осадков не ожидается, северо-восточный умеренный ветeр 7-8 м/сек.

А такую погоду синоптики прогнозируют в городах поблизости: