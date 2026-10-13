До +22 градусов ожидается в Шымкенте на этой неделе

В Казахстане ожидается похолодание. Из-за прохождения атмосферных фронтов на большей части страны прогнозируются дожди, а в отдельных регионах — снег. Синоптики также предупреждают об усилении ветра, тумане и гололёде.

Наиболее обильные осадки 15 октября возможны на востоке и юго-востоке страны. В центральных и южных регионах погода будет относительно стабильной, существенных осадков не ожидается.

По словам пресс-секретаря РГП «Казгидромет» Аружан Муратовой, вторжение холодных воздушных масс приведёт к снижению температуры в ряде регионов.

На северо-западе днём ожидается от +10 до +22 градусов. На севере ночью температура опустится до −1…−6 градусов, днём составит +3…+13.

В центральных регионах ночью прогнозируется от −6 до +3 градусов, днём — от +4 до +15. На востоке ночью ожидается от −5 до +5 градусов, днём — от −1 до +9.

На юго-востоке ночью температура составит +5…+10 градусов, в горных районах — от −2 до +3. Днём воздух прогреется до +10…+22 градусов, в горах — до +5…+10.

В Шымкенте на этой неделе ожидается преимущественно тёплая и сухая погода. После дождливого начала недели в город вернутся солнечные дни.

Днём температура составит от +19 до +22 градусов, ночью — +9…+11. К выходным станет немного прохладнее, временами ожидается облачность, однако существенных осадков не прогнозируется.