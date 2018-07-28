Ну, мы все ждали. Эта ночь Кровавой Луны наделала много шума в соцсетях и во всем Интернет-пространстве.

В Шымкенте ее тоже ждали, и несмотря на то, что эзотерики всем советовали на нее не смотреть, людей само небесное художество завораживало, особенно тех, кто за последнее время уверовал в теорию «Плоской земли».

Станет ли Луна, которую считают всего лишь фонарем, красной? Отчего этот «фонарь» вдруг изменит свой цвет? Может там, за куполом, перенапряжение? Сбой системы? Или просто такой фокус, чтобы жители Земли не расслаблялись? В любом случае космическое действо необычно, фантастично само по себе. Противостояние Марса и Луны: сейчас их хорошо видно на небе. Красный Марс и через несколько минут такой станет Луна. Смотрим как два багряных светила смотрятся на ночном небе Шымкента.

Ирина Казорина

Фото В. Соколова