В Казахстане предлагают ввести трёхлетний мораторий на проверки бизнеса

В Казахстане обсуждают возможность введения трёхлетнего моратория на государственные проверки предпринимателей. Инициатива направлена на снижение административного давления на бизнес и создание более благоприятных условий для его развития. Однако эксперты предупреждают, что ограничения не должны мешать выявлению нарушений и защите прав потребителей.

Поводом для обсуждения стали данные о результатах государственного контроля. Согласно информации, озвученной президентом, за первое полугодие количество выявленных нарушений среди индивидуальных предпринимателей сократилось на 34%. При этом общая сумма наложенных штрафов увеличилась почти в 11 раз, а число внеплановых проверок выросло в десятки раз.

На этом фоне глава государства предложил рассмотреть введение трёхлетнего моратория на проверки бизнеса.

Специалисты в целом положительно оценивают инициативу, однако считают необходимым предусмотреть исключения для отдельных категорий проверок.

Юрист по налоговым спорам Айжан Балакешева отмечает, что полное ограничение государственного контроля может создать дополнительные риски.

«Отсутствие дисциплины может привести к хаосу. Некоторые предприниматели могут начать принимать оплату переводами, не выдавать кассовые чеки и обходить установленные требования. В результате потребитель останется без защиты. Поэтому проверки по жалобам граждан, на мой взгляд, необходимо исключить из моратория. То же самое касается проверок в рамках уголовных дел», — считает Айжан Балакешева.

По мнению юриста, важно найти баланс между снижением давления на добросовестных предпринимателей и сохранением механизмов контроля за нарушителями.

При этом специалисты обращают внимание на необходимость совершенствования самой системы налогового администрирования.

Налоговый эксперт, управляющий партнёр юридической фирмы SALYQTEZ Айдар Масатбаев считает, что бизнесу необходимы не периодические моратории, а прозрачные и понятные правила проверок.

«Хотелось бы жить не от моратория к мораторию, а с хорошо выстроенной системой налогового контроля. Чтобы проверяли тех, кто действительно допускает нарушения, а добросовестные предприниматели не сталкивались с необоснованными проверками. Для тех, кто честно выполняет обязательства, такой подход должен действовать постоянно», — отметил Айдар Масатбаев.

По словам эксперта, регулярное введение мораториев может свидетельствовать о недостатках действующей системы налогового администрирования.

Вместе с тем временное ограничение проверок не означает полного освобождения предпринимателей от ответственности за нарушения законодательства.

Как отмечают специалисты, после завершения моратория уполномоченные органы при наличии законных оснований могут вернуться к изучению операций, совершённых в период действия ограничений.

Предполагается, что дополнительные послабления позволят предпринимателям адаптироваться к изменениям налогового законодательства и снизить административную нагрузку.

Однако для эффективной реализации инициативы необходимо заранее определить перечень проверок, которые попадут под ограничения, а также случаи, когда государственный контроль должен сохраняться.

Эксперты предлагают отдельно рассмотреть возможность проведения проверок по жалобам потребителей и в рамках уголовных расследований.

Окончательные условия и механизм введения трёхлетнего моратория пока обсуждаются. Специалисты считают, что при принятии решения необходимо учитывать интересы как предпринимателей, так и граждан, чьи права должны оставаться защищёнными.