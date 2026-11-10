Ветеран Великой Отечественной войны из Туркестанской области отметил 100-летие

В посёлке Аксукент Сайрамского района Туркестанской области поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ахмаджана Анартаева. Фронтовик прошёл через боевые действия в Польше и Германии, а сегодня является главой большой семьи, в которой уже несколько поколений потомков.

Поздравить юбиляра приехали аким Сайрамского района Мадияр Оразалиев, начальник Туркестанского гарнизона полковник Талгат Мажимбеков, военнослужащие, ветераны Вооружённых сил, родственники и местные жители.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику легендарному полководцу Бауыржану Момышулы в центральном парке Аксукента.

От имени министра обороны Казахстана Ахмаджану Анартаеву вручили поздравительный адрес. В нём выразили благодарность за боевые заслуги, мужество и многолетний труд на благо страны. Участники встречи пожелали ветерану крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.

От фронтовых дорог до векового юбилея

Ахмаджан Анартаев родился 10 ноября 1926 года в селе Карабулак Сайрамского района. В 1944 году его призвали в армию. Он проходил службу рядовым в составе 64-го стрелкового полка и участвовал в боевых действиях на территории Польши и Германии.

За проявленное мужество и заслуги ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей.

Большая семья ветерана

Сегодня Ахмаджан Анартаев окружён заботой родных и пользуется уважением среди земляков.

Ветеран воспитал девятерых детей — четырёх сыновей и пять дочерей. У него 35 внуков, 101 правнук и 50 праправнуков.

История Ахмаджана Анартаева — напоминание о поколении, прошедшем через тяжёлые испытания войны. Его жизненный путь остаётся примером стойкости, мужества и преданности Родине, а вековой юбилей стал значимым событием для семьи и жителей Сайрамского района.