Генконсул США впервые посетил Шымкент и рассказал, чем его удивил город

Генеральный консул США в Алматы Питер Кауфман впервые посетил Шымкент. Во время визита он встретился с акимом города Габитом Сыздыкбековым, обсудил перспективы американских инвестиций, развитие образовательных программ и культурного сотрудничества.

В интервью OTYRAR TV дипломат поделился впечатлениями от города и рассказал, какие возможности видит для дальнейшего партнёрства.

Для Питера Кауфмана поездка в Шымкент стала первым рабочим визитом за пределы Алматы после вступления в должность генерального консула. Ранее дипломат работал в Беларуси, Азербайджане и представительстве США при НАТО в Брюсселе.

«Шымкент олицетворяет будущее Казахстана»

По словам дипломата, город произвёл на него сильное впечатление с первых минут пребывания.

«С первых минут после выхода из самолёта Шымкент предстаёт невероятно динамичным городом. Это город, который растёт, в котором есть энергия. Молодой город, который по-настоящему олицетворяет будущее Казахстана», — отметил Питер Кауфман.

Особенно генеральный консул выделил гостеприимство местных жителей. По его словам, известная далеко за пределами региона репутация Шымкента полностью оправдалась.

Американские инвестиции и сотрудничество с Шымкентом

Одним из ключевых событий визита стала встреча с акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым. Стороны обсудили перспективы экономического взаимодействия, привлечения американских инвестиций, а также расширения образовательных и культурных связей.

Питер Кауфман подчеркнул, что Шымкент обладает значительным потенциалом для международного бизнеса благодаря своему географическому расположению, развитию инфраструктуры и молодым трудовым ресурсам.

Среди наиболее перспективных направлений дипломат назвал сельское хозяйство, логистику и транспорт.

По приведённым им данным, за прошлый год между Казахстаном и США были заключены сделки на сумму 17 млрд долларов. Объём двусторонней торговли достиг 7 млрд долларов, увеличившись примерно вдвое за последние пять-шесть лет.

Какие возможности открыты для молодёжи Шымкента

Отдельное внимание во время визита уделили образовательному сотрудничеству. Генеральный консул посетил American Corner, который работает в Шымкенте более 20 лет, и встретился со студентами и выпускниками американских обменных программ. Он напомнил, что за 35 лет дипломатических отношений образовательные и профессиональные программы обмена охватили более 22 тысяч казахстанцев. Среди них Fulbright, FLEX и IVLP.

Молодых жителей Шымкента дипломат пригласил посетить American Corner в библиотеке имени Пушкина. Здесь можно бесплатно изучать английский язык, знакомиться с историей и культурой США, а также получать информацию о поступлении в американские университеты.

Совместные проекты Казахстана и США

В рамках поездки Питер Кауфман также принял участие в мероприятии в районе Арыси, связанном с совместной работой Казахстана и США по утилизации опасных боеприпасов. После завершения соответствующего этапа проекта руководство им официально передали правительству Казахстана. Дипломат назвал этот опыт примером успешного международного партнёрства. Кроме того, в ходе визита прошли мероприятия, посвящённые 250-летию независимости США и 35-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Обсуждались и культурные инициативы, включая сотрудничество со Смитсоновским институтом и проведение бесплатных показов американских фильмов в Казахстане.

«Энергия, гостеприимство и скорость»

Питер Кауфман отметил, что намерен продолжать поездки по южным регионам Казахстана, встречаться с предпринимателями, педагогами, студентами и представителями общественности.

В завершение интервью генерального консула попросили описать Шымкент тремя словами.

«Я думаю об энергии, о гостеприимстве и… о скорости. Это город, который быстро растёт. Первое, что видит гость, приезжая в Шымкент, — город, который растёт вокруг тебя», — ответил дипломат.

Интервью записано на английском языке. Цитаты приведены в переводе. Полную версию смотрите в специальном репортаже OTYRAR TV «Шымкент глазами американского консула».