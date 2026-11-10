В Шымкенте из-за дождей под контролем находятся девять участков с риском подтопления

В Туранском районе Шымкента в связи с дождливой погодой усилили контроль за участками, где существует риск скопления воды и подтопления. На девяти проблемных участках организовано дежурство коммунальных служб, ведутся работы по откачке воды.

По информации аппарата акима Туранского района, специалисты контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для предотвращения подтоплений.

В список участков, находящихся под наблюдением, вошли:

проспект Республики — тоннель под «Колосом»;

пересечение проспекта Кунаева и улицы Рыскулова;

микрорайон Наурыз — улица Жанкент, вдоль «Дороги здоровья»;

112-й квартал — улицы Ахметова, Сарыагаш и Шынар;

микрорайон Курсай — улица Танатар;

Темирлановское шоссе;

улица Момышулы;

автодорога А-2;

улица Аскарова.

На первых пяти участках, которые находятся под постоянным наблюдением, предусмотрена работа насосного оборудования.

Для проведения противопаводковых мероприятий задействованы 35 работников и специализированная техника:

пять ассенизаторских машин;

четыре мотопомпы;

один металлический фургон;

три автомобиля Sanri («Газель»);

пять грузовиков Howo;

два погрузчика;

два микроавтобуса.

Коммунальные службы продолжают принимать обращения жителей и проводить необходимые работы на проблемных участках.

В аппарате акима района подчеркнули, что все места возможного скопления воды находятся под постоянным контролем.

Куда обращаться жителям

Для оперативного обмена информацией и передачи сообщений о скоплении воды жители Туранского района могут связаться с ответственными специалистами коммунального государственного учреждения «Туран»:

Механик А. Абдигаббар — +7 778 978 78 41.

Начальник участка Р. Спабаев — +7 707 733 16 86.

Диспетчер Д. Тыныштыхан — +7 705 705 11 57.

В настоящее время сотрудники учреждения принимают поступающие обращения и организуют соответствующие работы.

Ситуация на участках с риском подтопления остаётся под постоянным наблюдением коммунальных служб.