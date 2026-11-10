В Шымкенте из-за дождей под контролем находятся девять участков с риском подтопления

В Туранском районе Шымкента в связи с дождливой погодой усилили контроль за участками, где существует риск скопления воды и подтопления. На девяти проблемных участках организовано дежурство коммунальных служб, ведутся работы по откачке воды.
По информации аппарата акима Туранского района, специалисты контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для предотвращения подтоплений.
В список участков, находящихся под наблюдением, вошли:
проспект Республики — тоннель под «Колосом»;
пересечение проспекта Кунаева и улицы Рыскулова;
микрорайон Наурыз — улица Жанкент, вдоль «Дороги здоровья»;
112-й квартал — улицы Ахметова, Сарыагаш и Шынар;
микрорайон Курсай — улица Танатар;
Темирлановское шоссе;
улица Момышулы;
автодорога А-2;
улица Аскарова.
На первых пяти участках, которые находятся под постоянным наблюдением, предусмотрена работа насосного оборудования.
Для проведения противопаводковых мероприятий задействованы 35 работников и специализированная техника:
пять ассенизаторских машин;
четыре мотопомпы;
один металлический фургон;
три автомобиля Sanri («Газель»);
пять грузовиков Howo;
два погрузчика;
два микроавтобуса.
Коммунальные службы продолжают принимать обращения жителей и проводить необходимые работы на проблемных участках.
В аппарате акима района подчеркнули, что все места возможного скопления воды находятся под постоянным контролем.
Куда обращаться жителям
Для оперативного обмена информацией и передачи сообщений о скоплении воды жители Туранского района могут связаться с ответственными специалистами коммунального государственного учреждения «Туран»:
Механик А. Абдигаббар — +7 778 978 78 41.
Начальник участка Р. Спабаев — +7 707 733 16 86.
Диспетчер Д. Тыныштыхан — +7 705 705 11 57.
В настоящее время сотрудники учреждения принимают поступающие обращения и организуют соответствующие работы.
Ситуация на участках с риском подтопления остаётся под постоянным наблюдением коммунальных служб.