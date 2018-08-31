Первое сентября – довольно значимая дата и для учеников, и для их родителей. Подготовка к первому дню занятий отнимает много времени и сил. Хочется, чтобы этот момент остался в памяти как светлый и яркий праздник, с которого начнется новый этап в жизни ребенка. Но не меньше внимания стоит уделять и подарку для преподавателя, ведь именно этот человек будет сопровождать ученика на протяжении нескольких лет, давая ему знания и опыт.

Дарить на 1-е сентября букет – уже стало традицией. К этому дню в магазины завозят огромное количество разнообразных цветов. Каждый сможет выбрать красивый и яркий презент, но по-настоящему удивить и растрогать учителя можно подойдя к составлению композиции индивидуально. Необычный подарок не только окажется знаком уважения и признания, но и выделит педагога среди других.

Выбираем букет для первоклассника

Презенты учителю предполагают определенный этикет, особенно если личные предпочтения педагога неизвестны. Выбирая цветы, стоит придерживаться делового стиля, чтобы избежать двусмысленности и неуместной вычурности. Но это совсем не значит, что подарок должен быть обычным и не выделяться среди тридцати точно таких же букетов.

Оригинальный подход и креативность оценят по заслугам, ведь каждому преподавателю будет очень приятно понимать, что к подарку отнеслись ответственно и с заботой. Но также не стоит забывать, что первокласснику придется держать букет на протяжении всей линейки самостоятельно. Если это будет трудно и неудобно, праздник потеряет долю своих красок. Поэтому берите во внимание длину стеблей и вес цветочной композиции, чтобы не доставлять ребенку неудобств. Цветы на День знаний должны создавать волшебную атмосферу, а не портить школьнику столь значимый для него момент.

Часто родители задаются вопросом о том, имеет ли значение, кто дарит букет учителю, мальчик или девочка, и должна ли из-за этого меняться цветочная композиция. На самом деле разницы нет, ведь цель подарка заключается в том, чтобы получатель остался довольным.

Ошибки при выборе букета

Если вам приходилось бывать на школьных линейках в качестве гостя, то со стороны можно было заметить, что множество композиций из цветов выглядели обычно, серо или вообще нелепо. Все это из-за того, что родителей можно поделить на два типа: те, кто покупал букет по дороге на линейку и те, кто хотел произвести неповторимое впечатление на учителя. Такие крайности обычно провоцируют частые ошибки при выборе цветов:

Чрезмерное количество декоративных элементов. Это как раз тот случай, когда дополнительное оформление не украшает букет, а наоборот, делает его вычурным и безвкусным. Обилие бантиков, ленточек и блесток – не лучший вариант для учителя. Постарайтесь сбалансировать наличие декора в соотношении с цветами, чтобы это выглядело красиво и уместно. Большой букет, как уже говорилось ранее, не является необходимостью, ведь он непрактичный и тяжелый. Экзотические цветы в композиции обычно имеют ярко выраженный аромат. Казалось бы, что в этом плохого, но если учитель аллергик, то такой подарок не вызовет у него особой радости. Это касается и лилий, которые могут не только вызвать аллергическую реакцию, но и испачкать праздничную блузу пыльцой. Алые розы тоже лучше оставить для другого мероприятия, так как эти цветы дарят в знак любви и страсти. Исключением может быть лишь личное предпочтение учителя, в котором вы точно уверены. Не стоит преподносить недолговечные цветы, лепестки которых осыплются к концу мероприятия. Золотая середина определяется путем исключения и с помощью нескольких советов флориста. Теперь стоит выяснить, какие же букеты уместно преподносить на День знаний.

Какие цветы дарить на 1 сентября

Первой ассоциацией с этим праздником, несомненно, являются астры, гладиолусы и георгины. С одной стороны – это беспроигрышный вариант, но с другой – преподаватель из года в год получает одни и те же цветы. Скорее всего, они уже приелись, а из тридцати родителей половина явно отдадут предпочтение именно этим сортам. Плюс ко всему, гладиолусы очень высокие, и на фотографиях они будут закрывать вашего нарядного первоклассника.

Очень красивую композицию можно создать из гербер и подсолнухов. В сочетании с оригинальным декором такой букет будет по нраву и вашему ребенку, и учителю.

Хризантемы очень разнообразны в оттенках и дают свободное пространство для творчества. Плюс ко всему, это бюджетный вариант, который не отразится на красоте композиции.

Флористы уверены, что самый оптимальный вариант – это корзина с пиафлорой (губка, поддерживающая влагу).

Цвет букета для первоклассника

Оптимальной цветовой гаммой для такого праздника является вся осенняя палитра: желтый, оранжевый, красный, бордовый, золотой, темно-зеленый. Также подойдут и расцветки уходящего лета, а именно сезонные цветы белого, розового, сиреневого, голубого оттенков. Сочетая их между собой, стоит знать, что достаточно двух-трех цветов, чтобы придать композиции лаконичной яркости, насыщенности и оригинальности.

Букет для молодого учителя

Молодой учительнице подойдут светлые, пастельные цвета. Можно даже использовать небольшое количество белых или кремовых розочек. Ромашки, тюльпаны, агапантус, белый амариллис – отлично сольются в нежной композиции.

Цветы для учителя постарше

Более старшим преподавателям, наоборот, подойдут оттенки потемнее. Бордовый, красный, фиолетовый – самые актуальные тона.

Первый педагог – мужчина

В таком случае лучше отбросить излишний трепет и выбрать более строгие цветы: каллы, георгины, гладиолусы. Также не прогадайте с количеством. Трех-пяти штук будет вполне достаточно.