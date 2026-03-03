Эквадор остается главным поставщиком цветов в Казахстан

По итогам 12 месяцев 2025 года Казахстан импортировал 10 954 тонны срезанных цветов и бутонов на общую сумму 77,6 млн долларов США. По сравнению с 2024 годом объем поставок сократился на 1,4 тыс. тонн.

Эквадор — главный поставщик цветов

Крупнейшим экспортером цветов в Казахстан остается Эквадор. На его долю приходится 41,9% всего импорта — 4 586 тонн продукции.

География поставок: от Китая до Кении

Помимо Эквадора, значительные объемы цветов поставляются из следующих стран:

Китай — 2 678 тонн

Нидерланды — 1 702 тонны

Колумбия — 778 тонн

Кения — 739 тонн

Всего в 2025 году поставки осуществлялись из 45 стран мира.

Самые популярные — розы

Основную долю импорта составили розы — 6 219 тонн. Именно этот вид цветов традиционно остается наиболее востребованным на казахстанском рынке.