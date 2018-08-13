Специалисты обнаружили 47 уязвимостей в прошивках и приложениях популярных Android-смартфонов.

Эксперты по безопасности из Kryptowire обнаружили 47 уязвимостей в прошивках и приложениях популярных Android-смартфонов, передает Today.kz со ссылкой на The Bleeping Computer.

Бреши в системе присутствуют как минимум в 25 моделях устройств, уверяют специалисты.

Часть найденных уязвимостей может приводить к сбоям, которые позволят злоумышленникам получить root-доступ к девайсам. Самые опасные ошибки дают хакерам возможность отправлять SMS со взломанного телефона, делать снимки и видео с экрана, извлекать список контактов пользователя и незаметно устанавливать любые программы.

Ошибки были обнаружены в бюджетных устройствах компаний Vivo, SKY, Plum, Orbic, Oppo, MXQ, Leagoo, Doogee и Coolpad. Кроме того, эксперты нашли опасные уязвимости в смартфонах более известных брендов: например, в LG G6, Sony Xperia L1, Nokia 6 и ASUS ZenFone 3 Max.

«На рынке существуют сотни моделей мобильных телефонов и тысячи версий прошивки, поэтому никакие тесты и оценки, которые проводятся вручную, не могут в полной мере решить проблемы по выявлению уязвимостей в предустановленных приложениях и прошивке мобильного телефона», – объяснил гендиректор Kryptowire Ангелос Ставру (Angelos Stavrou).