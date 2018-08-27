Пообщаться с популярной певицей Севарой Назархан мы планировали давно, но вот пути наши никак не пересекались. Узнав о том, что Севара приезжает на празднование дня рождения ресторана «Grand Praga», я решил времени зря не терять.

Перед беседой меня немного подготавливают к тому, что у певицы настроение изменчивое и от него много зависит, то есть, как сложится наш разговор было неизвестно.

Когда в нашу импровизированную студию, в ресторане, вошла артистка, съемочная группа ее не заметила — обычная девушка в веселом настроении начала приветствовать нашу группу, причем каждого.

Я выросла как пацан, во мне есть мужской характер

Ребят, давайте будем просто общаться. Ну как там, наш босс, оператор готов? Я хочу поприветствовать Шымкент. Такой классный и родной город. Статус мегаполиса — это прорыв, поздравляю вас!

Про «Голос»

Я не жалею о том, что приняла участие в этом проекте, даже несмотря на то, что не прошла до конца. Это опыт и большой прорыв. Я узнала российского слушателя, я проехала с гастролями почти по всей России и скажу вам — это было нереально круто.

Про Казахстан и Узбекистан

Мы всегда были братскими странами, народами. Как еще сказать? Границы — это просто формальность, каждый день сотни людей ездят в Ташкент, а оттуда сколько… Я рада этому и ничего не может этому помешать. Мы не друзья, мы — родня!

Я пою, а значит я живу

Мое творчество — это моя жизнь. Я благодарна своему слушателю, благодарна всем. Работаю и живу я в Лондоне, но часто бываю на Родине и никогда про Узбекистан не забываю. Я считаю, что не нужно кричать о том, что я патриот, главное — в сердце любить свой народ и страну.

Эксклюзивное интервью с певицей Севарой Назархан смотрите на нашем YouTube канале и в эфире «Отырар TV» совсем скоро.

Шуддин Саидов