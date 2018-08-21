20 августа аким Толебийского района Бауыржан Омарбеков провел очередной прием граждан по личным вопросам.

В своих обращениях толебийцы озвучили просьбы и проблемы, касающиеся улучшения жилищных условий, оказания материальной и иной помощи, высказали пожелания и предложения по развитию района.

Всего Бауыржан Омарбеков принял 9 человек.

Глава района внимательно выслушал всех граждан, дал разъяснения и поручил соответствующим госорганам оказать содействие в решении вопросов в рамках действующего законодательства.

Напомним, что согласно графику работы, предварительно записавшись, еженедельно в понедельник с 15.00 до 17.00 часов аким Толебийского района Бауыржан Омарбеков проводит прием граждан по личным вопросам, где жители района имеют возможность рассказать главе района о своих проблемах и найти пути решения.

Предварительную запись проводит главный инспектор отдела административно и документационного обеспечения аппарата акима Толебийского района Хайтметова Камиля Заманкызы. Дополнительная информация по телефону 8(72547) 6-13-70.