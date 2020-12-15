В честь Дня Независимости в Толебийском районе вручили ключи от новых квартир очередникам, которые ждали этого дня десятки лет. За новое жилье хозяева платить не будут, счёта будут выставлять только за коммуналку, передает Otyrar.kz

Многодетная семья Бектургановых ждёт гостей, в новую квартиру заехали недавно. Вещи пока не разобрали, с комнатами определились только-только. В семье семеро детей, четверо — две пары двойняшек.

Раньше семья скиталась по квартирам. Денег хватало только на еду, хотя и работали все. Теперь, рассказывает Алия Бектурганова, жить стало легче. Решилась главная проблема — жилье.

«Очень долго ждали, примерно 10 лет ждали квартиру, теперь безумно рады. Надеемся, что жизнь теперь изменится. Сама работаю, муж тоже. Не сидим без дела», — рассказала Алия Бектурганова.

Поздравить многодетную семью пришёл глава Толебийского района. В дом подвели все коммуникации, только голубое топливо подключат через несколько дней.

-Жильем будут обеспечены сотни семей, — обещает Бауыржан Омарбеков. -В очереди на жилье стоят сейчас 3032 человека. Все получат своевременно. Подведены все коммуникации, голубое топливо есть в домах. Ещё строим несколько домов, планируем план по расселению выполнить уже до конца 2021 года, — говорит Бауыржан Омарбеков, аким Толебийского района.

К слову, местные власти уверяют, что за качество домой отвечает подрядная компания, дом приняли без каких-либо вопросов. Жители надеются, что в дальнейшем не придётся стучаться в двери чиновников с жалобами на некачественное жилье.

Шуддин Саидов