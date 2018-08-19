АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» сообщило об изменении состава Совета директоров. Правлением АО «Самрук-Казына» принято решение об утверждении нового состава Совета директоров Компании:

Джон Дудас — Председатель Совета директоров, независимый директор;

Галымжан Пирматов — Председатель Правления, член Совета директоров;

Нил Лонгфэллоу — ­ независимый директор;

Расселл Бэнхам — независимый директор;

Алик Айдарбаев — Представитель Единственного акционера;

Бейбит Карымсаков — Представитель Единственного акционера;

Канат Кудайберген — Представитель Единственного акционера.

Джон Дудас, будучи независимым членом Совета директоров Компании с 2015 года, был избран Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». Ранее данную должность занимал первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин.