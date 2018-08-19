АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» сообщило об изменении состава Совета директоров. Правлением АО «Самрук-Казына» принято решение об утверждении нового состава Совета директоров Компании:
Джон Дудас — Председатель Совета директоров, независимый директор;
Галымжан Пирматов — Председатель Правления, член Совета директоров;
Нил Лонгфэллоу — независимый директор;
Расселл Бэнхам — независимый директор;
Алик Айдарбаев — Представитель Единственного акционера;
Бейбит Карымсаков — Представитель Единственного акционера;
Канат Кудайберген — Представитель Единственного акционера.
Джон Дудас, будучи независимым членом Совета директоров Компании с 2015 года, был избран Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». Ранее данную должность занимал первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин.