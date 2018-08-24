Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев с рабочим визитом побывал в Сарыагашском районе. Он принял участие в церемонии открытия средней школы на 600 мест в Акжарском сельском округе.

Возведение данной школы, которую построило ТОО «АРТ Курылыс», началось в мае прошлого года. Объект сооружен на средства республиканского бюджета, затрачено 1414,7 млн. тенге.

Состоялось также открытие дополнительного нового учебного корпуса на 300 мест при школе №71 в г. Сарыагаше сметной стоймостью 846,34 млн. тенге. Подрядчик ТОО «Лидер НК» начал строительство в мае пролого года и завершил в августе нынешнего. Источник финансирования — республиканский бюджет.

В школах Сарыагашского района на сегодня обучаются 47634 ученика, 4831 из них — учащиеся дошкольных подготовительных групп. Из 65 учреждений образования 57 находятся в типовых зданиях. В 11 школах построены новые и дополнительные учебные корпуса. В результате ликвидированы четыре аварийных школы и еще в четырех отменено трехсменное обучение.

Аким области посетил аллею «Саялы Сарыагаш» при въезде в райцентр и ознакомился с проектами по развитию инфраструктуры города Сарыагаш.