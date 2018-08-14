Военные летчики Казахстана заняли первое место на соревнованиях «Авиадартс — 2018»

В Шымкенте встретили участников международных военных соревнований «Авиадартс — 2018». В этот раз бойцы «ВЧ 55652» заняли первое место в номинации «Боевые вертолеты».

«Это победа говорит о том, что наши боевые ласточки самые крепкие и стойкие. Мы готовы защищать нашу страну в любое время суток, и для этого созданы все условия. Так что пусть все жители не переживают», — говорит летчик Григорий Кондратюк

За звание лучших боролись летчики четырех стран, всего было задействовано более 60 военных самолетов и вертолетов. Конкурс военных летных экипажей «Авиадартс» впервые прошел в 2013 году в Воронежской области.

Шуддин Саидов