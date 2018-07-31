Армейские игры – это уникальное мероприятие международного масштаба. Вызвав огромный интерес, военные игры стали новым символом международного военного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. С каждым годом совершенствуется соревновательный процесс. В программу армейских игр включаются новые виды конкурсов, расширяется география их проведения, увеличивается и количество стран-участниц.

Следует отметить, что в этом году Армейские игры пройдут на территории семи государств – России («Танковый биатлон», «Отличники войсковой разведки», «Авиадартс», «Мастер-оружейник», «Эльбрусское кольцо», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Верный друг», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Мастера автобронетанковой техники», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Открытая вода», «Инженерная формула», «Рембат», «Военное ралли»), Казахстана («Соколиная охота», «Мастера артиллерийского огня», «Уверенный прием»), Азербайджана («Кубок моря»), Армении («Воин содружества»), Беларуси («Снайперский рубеж»), Ирана («Глубина») и Китая («Морской десант», «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Безопасный маршрут»).

Из 28 конкурсов Армейских международных игр казахстанские военнослужащие примут участие в 14. Команды Вооруженных Сил Казахстана отправились для участия в конкурсах Армейских международных игр – 2018. Порядка 300 военнослужащих в составе сборных команд Вооруженных Сил Республики Казахстан убыли в Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Китайскую Народную Республику и Российскую Федерацию для участия в международных конкурсах АрМИ-2018. Участники АрМИ прошли сложный многоуровневый отбор. В течение нескольких месяцев были отобраны лучшие военнослужащие видов и родов войск, региональных командований «Астана», «Юг», «Запад», «Восток», которым предстоит с честью представлять свою страну и Вооруженные Силы на Играх.На территории Республики Казахстан пройдут следующие международные конкурсы в рамках «АрМИ-2018», в частности, «Мастера артиллерийского огня», конкурс военных связистов «Уверенный прием» и соревнования беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота». Торжественная церемония открытия Игр в Казахстане состоится 1 августа, а завершатся соревнования 9 августа.

***Казахстанские военные летчики осуществили перегон летательных аппаратов фронтовой и армейской авиации СУ-30СМ поколения 4++, вертолетов Ми-35М и Ми-171Ш для участия в конкурсе «Авиадартс-2018» проводимом в рамках Международных Армейских играх на территории Российской Федерации. Для участия в конкурсе «Авиадартс-2018» был отобран лучший летный и инженерно-авиационный состав.

***Казахстанские военнослужащие в рамках подготовки к «АрМИ-2018» осваивают технику КНР на полигоне Корла. На полигоне Корла (КНР) состоялось распределение вооружения и военной техники путем жеребьевки среди команд участников конкурса «Суворовский натиск». Согласно жребию сборная ВС РК будет выступать на боевых машинах под номером 1, 2, 4, 16. Военнослужащими принята предоставленная техника, произведена заводка техники, осуществлена проверка связи и стабилизаторов вооружения.

*** Корабль Военно-морских сил Казахстана прибыл для участия в международном конкурсе «Кубок моря — 2018». В соответствии с военно-морским церемониалом в торжественной обстановке осуществлен заход ракетно-артиллерийского корабля Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан «Маңғыстау» в порт Пута, где базируются Военно-морские силы Республики Азербайджан. Ракетно-артиллерийский корабль «Маңғыстау» под командованием капитан-лейтенанта Руслана Яхярова прибыл для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018», который будет проходить в рамках АрМИ-2018 на территории Республики Азербайджан.

*** Казахстан выступит на синих танках в «Танковом биатлоне – 2018». Казахстанская сборная в «Танковом биатлоне» будет состязаться на синих танках, такой цвет выпал команде по результатам жеребьевки. В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках Армейских международных игр. В ней приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.

В этом году соревнования «Танковый биатлон» проходят уже в шестой раз, из них четвертый — в рамках Армейских международных игр. Количество стран увеличилось с 4 до 23 команд участниц.

*** Команда Вооруженных Сил Республики Казахстан прибыла в Кабардино-Балкарию для участия в конкурсе «Эльбрусское кольцо» в рамках Армейских международных игр 2018. Соревнования пройдут в три этапа. Первый этап включает в индивидуальное лазание на скалодроме, ориентирование в горной местности, лазание в связках на скалодроме, горная полоса препятствий и стрельба в горах в составе группы. В ходе второго этапа участникам необходимо выполнить параллельную и навесную переправы через реку, преодоление скального участка, десантирование из вертолета Ми-8 с совершением марш-броска, преодоление ледового участка на подъем и спуск, а также транспортировку пострадавшего. На третьем этапе конкурсантам предстоит совершить марш-бросок с оружием и снаряжением по заданному маршруту и восхождение на западную вершину горы Эльбрус (высота – 5642 метра).