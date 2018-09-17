Презентация новых iPhone вызвала волну шуток на эту тему – «Что делать, если продал почку, чтобы купить айфон, а уже вышел новый». Вариаций масса, кто-то, может быть, уже подумывает взять кредит, чтобы обновить свой «яблофон», а казахстанские ритейлеры предлагают предзаказ смартфона, передает NUR.KZ.

Можно только предполагать, сколько будет стоить iPhone, учитывая, что цена на американском рынке варьируется от 449 до 1099 долларов. Стоимость самой дорогой модели по нынешнему курсу в примерно 375 тенге за доллар составляет чуть более 412 тысяч тенге!

В соседней России топовая модель iPhone Xs Max будет стоить от 96 990 рублей, а это более, чем 533 тысяч тенге! А iPhone Xs Max в максимальной комплектации обещают россиянам за 127 990 рублей – более 700 000 тенге. Местные же магазины техники и электроники пока не называют стоимость, но сообщают, что старт продаж намечен на 28 сентября.

Мы решили представить, что же можно купить за эти деньги вместо iPhone Xs Max. За основу возьмем все же стоимость в 1099 долларов или 412 215 тенге.

Например, можно купить бытовую технику: мы выбрали двухкамерный холодильник Samsung за 199 990 тенге, стиральную машину LG с загрузкой на 6 килограммов белья – 122 990 тенге и пылесос Thomas за 84 790 тенге. Общая сумма составила 407 770 тенге, и еще почти пять тысяч тенге осталось «сдачи»

Авиабилеты из Алматы в Париж и обратно на Новый год национальным перевозчиком Казахстана обойдутся в 392 443 тенге, с вылетом прямо 31 декабря. Итого, сдача составит 19 772 тенге.

На стоимость iPhone можно приобрести 124 килограмма казы по цене за 3300 тенге за килограмм или 257 килограммов говядины по 1600 за кг.

Можно купить 2659 литров бензина марки АИ-92 по 155 тенге за литр вместо iPhone Xs Max.

Либо купить два электросамоката за 164 500 каждый. К тому же еще останется сдача в размере 83 2015 тенге.

Ну и как вариант… приобрести сразу три iPhone SE 32gb по цене 134 900 тенге. И еще почти восемь тысяч тенге останется на мелкие расходы!