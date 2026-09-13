13 сентября в Казахстане отмечают День семьи

Вселенная каждого

Что ни день, то какой-нибудь праздник. А почему бы и нет? Так интереснее жить, надо же чем-то скрашивать серые будни, поднимать себе настроение. Вот, сегодня — День семьи, его в Казахстане отмечают каждое второе воскресенье сентября.

Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, уже были такие: «Семья — дом счастья», «За здоровьем — всей семьей!». В 2026 году он проходит под девизом: «Семья — это наш мир, наш покой, наше будущее!». А я бы сказала так: «Семья — наша Вселенная!» Ну это мои личные ощущения.

Для чего в данном случае нужен девиз? Все просто — он помогает сфокусировать внимание на конкретных гранях семейных ценностей: на укреплении здоровья, сохранении традиций или других важных темах.

По традиции разбираемся с историей возникновения праздника, в частности, ищем ответ на вопрос: зачем понадобилось создавать еще один такой праздник, когда есть Международный день семьи, отмечаемый 15 мая. К слову, его тема в этом году звучала так: «Семьи, неравенство и благополучие детей».

Итак, идее создания Дня семьи в Казахстане — 17 лет. Она зародилась в 2009 году, когда Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК начала активно обсуждать необходимость специального праздника, подчеркивающего роль семьи в жизни нации. К тому времени наша страна начала сталкиваться с проблемами демографического характера: в некоторых регионах — преимущественно северных и восточных — стало наблюдаться снижение рождаемости. Назрела еще одна задача — необходимость сохранения культурных традиций.

1 марта 2013 года Президент страны Н. Назарбаев подписал Указ о внесении изменений и дополнений в Перечень профессиональных и иных праздников РК. Этим Указом был учрежден новый праздник — День семьи, определена дата его празднования — каждое второе воскресенье сентября. Это неслучайно: первые дни сентября символизируют начало осени — время сбора урожая, когда семьи традиционно объединяются для совместного труда и, как правило, в это же время празднуют свадьбы, тои, всевозможные кудалыки.

…Этот год — особенный по ряду причин, в том числе вот почему. Напомню, что 15 марта 2026-го мы проголосовали на референдуме за проект новой Конституции РК. Она вступила в силу 1 июля 2026 года. Так вот, в статье 30 четко обозначена роль семьи.

Пункт 1: «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства». Это означает, что государство берет на себя обязательство формировать законодательство и проводить политику, направленную на поддержку семьи, защиту родителей и детей, развитие социальной помощи, здравоохранения и образования.

Пункт 2: «Брак — добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом». Здесь сразу несколько принципов: добровольность (никто не может быть принужден к браку), равноправие супругов (нет юридического преимущества одного пола над другим), а также то, что юридическую силу имеет только государственная регистрация. Экспертами сразу отмечено: такое конституционное закрепление снимает разночтения и создает более прочный правовой фундамент. И заметили? Брак — это союз мужчины и женщины. Без вариантов!

Пункт 3: «Забота о детях и их воспитание — естественное право и обязанность родителей». То есть воспитание ребенка — это одновременно и право родителей, и их обязанность. На этой конституционной норме строятся положения отраслевого законодательства (например, Кодекса о браке и семье), которые регулируют содержание детей, их воспитание, образование и защиту законных интересов.

Пункт 4: «Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях». Эта норма закрепляет принцип взаимной ответственности поколений. В семейном законодательстве это может предусматривать возможность взыскания содержания с детей в установленных случаях.

Что это значит на практике? Юристы комментируют это так: Конституция задает общий принцип, а конкретные механизмы (размеры пособий, порядок предоставления льгот, детали соцпрограмм) прописываются в отраслевых законах и госпрограммах. При этом закрепление норм на конституционном уровне повышает устойчивость этих положений: чтобы изменить их, потребуется более сложная процедура, чем просто поправка в обычный закон. К слову, в судебных спорах это дает дополнительную аргументацию, например, при взыскании алиментов или в делах о лишении родительских прав.

Коротко говоря, статья 30 Конституции РК закрепляет ценности и принципы семьи, семейных отношений, а детальные правила и меры поддержки регулируются другими законами.

Помимо статьи 30, в новой Конституции РК есть и другие нормы, важные для семьи. Например, статья 27 о труде гарантирует соцзащиту, статья 31 закрепляет минимальный размер зарплаты и пенсии, соцобеспечение по возрасту и потере кормильца, статья 32 гарантирует бесплатную медицинскую помощь гражданам.

Как празднуется День семьи в Казахстане? Как всегда, с размахом: проводятся торжественные регистрации брака, чествования юбиляров семейной жизни. Главная примета праздника — проведение накануне во всех регионах страны конкурса «Мерейлi отбасы».

В этом году в Шымкенте победителями конкурса стала замечательная семья Кожамжаровых из Абайского района. Особенность этой семьи — принципиальная ставка на воспитание и образование детей. Молодцы!

Семья — это так важно… В прошлом году, поздравляя нас, казахстанцев, с Днем семьи, Президент страны К. Токаев сказал: «Этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность. Для нашего народа семья — это сакральное понятие. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан… Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь… Мы обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам наших отцов…»

Тема это большая, многогранная. Семья, отношения внутри семьи — это ежедневный труд всех ее членов. Погоду в доме и ее атмосферу особенно тонко чувствуют дети, которые растут, глядя на нас. Берегите свою семью!

В завершение этой редакционной колонки напомню несколько золотых правил счастливых семей.

Правило №1. Сбавить тон, оставить за порогом дома «командный голос». Даже если вы на работе начальник, дома вы на равных. Не доминируйте! На первом месте в семье стоят равенство и взаимное уважение.

Правило №2. Обнимашки. Объятия, прикосновения, поцелуи — это так важно! Именно частый тактильный контакт не дает супругам отвыкнуть от близости друг с другом. Вырабатываемый при этом гормон счастья окситоцин укрепляет эмоциональную связь.

Правило №3. Правильно ссорьтесь. Без ссор не бывает в семье. При этом честно ответьте себе на вопрос: вам дорог этот человек, или важно обязательно «соблюсти принцип», победить в этом споре?

Не переходите на личности, не обвиняйте, не вспоминайте старые обиды, не цепляйте родителей, не вмешивайте их в конфликт. Лучше все-таки выслушать свою половинку и найти компромисс. Все-таки худой мир лучше доброй ссоры.

Правило №4. Интересоваться жизнью избранника. Он же не только семьянин, но и работник, а может, у него есть хобби, увлечение. Интересуйтесь, включайтесь! Для человека важно ощущение нужности.

Правило №5. Быть благодарным. Да, сначала за хороший вкус: ведь когда-то он (она) остановил (-а) свой выбор на вас. За заботу, вклад в семейный уют, достаток и т.д. За любую мелочь во благо семьи: в обустройство дома, заботу о детях и пожилых родителях. Это должно быть взаимно.

Правило №6. Доверие. Оно должно быть изначально. Если его нет, то и семьи нет. Расставайтесь. Зачем тратить время на подозрение, слежку, выяснения. Сомневаешься? Есть тест ДНК. Выясни — и живите дальше. Жизнь коротка, для кого-то очень. Поэтому оставьте в жизни больше места для любви, нежности, верности и страсти.

Живите долго и счастливо, земляки! Дорожите своей семьей, своей Вселенной.

Фарида Шарафутдинова