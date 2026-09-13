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Новый сервис поможет казахстанцам выбрать регион для переселения

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Редактор Юлия Машковская
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Казахстанцам стало проще узнать об условиях добровольного переселения в регионы расселения.

На портале migration.enbek.kz заработала интерактивная карта, где собрана информация о вакансиях, востребованных профессиях, населённых пунктах и мерах государственной поддержки.

Сервис позволяет заранее оценить возможности трудоустройства и условия проживания.

В регионах востребованы врачи, педагоги, инженеры, агрономы, ветеринары, водители, сварщики, электрики, строители, бухгалтеры и другие специалисты.

Перечень вакансий и профессий регулярно обновляется с учётом потребностей регионов. Также на карте доступны сведения о социальной инфраструктуре и контакты для консультаций.

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