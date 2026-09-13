В Туркестане открыли современную вирусологическую лабораторию

В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория, созданная при поддержке Пандемического фонда, ВОЗ и ПРООН.

Ранее в Туркестанской области не было собственной специализированной вирусологической лаборатории, поэтому биоматериалы приходилось направлять на исследования в другие регионы.

Новый объект позволит быстрее проводить диагностику инфекций, повысить доступность лабораторных исследований и усилить эпидемиологический контроль.

Лаборатория будет работать в структуре Национального центра экспертизы Минздрава Казахстана.

Ее открытие также направлено на повышение готовности региона к возможным вспышкам инфекционных заболеваний.