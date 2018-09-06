Казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые выступил на конкурсе «Новая волна» в Сочи.

5 сентября артист принял участие в концерте A-Studio и спел со сцены New Wave Hall в Олимпийском парке композицию «Грешная страсть», которую в свое время исполнял Батырхан Шукенов, передает Tengrinews.kz.

«Стал гостем на «Новой волне», посетил Россию. Всем зрителям и поклонникам огромное спасибо. Меня в аэропорту встретили с концертом, попробовал хлеб-соль. Спасибо за такое уважение… Батырхан-ага навсегда в наших сердцах», — написал он.

Когда Димаш закончил петь, фанаты устремились на сцену с букетами. Зрители в зале вставали с мест и бурно аплодировали. К ним присоединились члены жюри — композитор Игорь Крутой и певица Ани Лорак.

«Видел бы эту картину Басков. Боюсь, у Коли случился бы сердечный приступ», — пошутил ведущий концерта Тимур Родригез. После этого Кудайберген поблагодарил музыкантов A-Studio за то, что они «вдохновляют молодежь и воспитывают правильное музыкальное направление.