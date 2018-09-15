На международном кинофестивале в Алматы прошла пресс-конференция членов жюри, которые будут оценивать работы казахстанских мастеров кинематографии.

Не обошлось и без упоминания Шымкента. Звезды высказали свою любовь к региону.

— В Казахстане особая аура. Нельзя не любить Казахстан. К примеру, я без ума от Туркестана и Шымкента. Мой друг Пьер Ришар передает привет. Он скоро приедет в Туркестан. Зачем? Пока секрет», — создал интригу популярный продюсер Марк Рускарт.

Фестиваль будет проходить несколько дней, на суд зрителей представлены десятки работ.

Шуддин Саидов