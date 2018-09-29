Как работают министры, какой у них график работы, сколько они получают? Как общаются с главой государства? Наверное, многим интересно узнать ответы на эти вопросы. Честные ответы на них дает министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр культуры и спорта страны, человек популярный не только в стране, но и за ее пределами. Он один из тех, кто сразу поехал к семье погибшего спортсмена Дениса Тена. Мухамедиулы в культуре и в спорте называют «родным».

Встретиться с министром нам удалось, но мысль об эксклюзивном интервью, естественно, не давала покоя. Но все задуманное, как говорится, сбывается. После официальных встреч Арыстанбек Мухамедиулы согласился ответить на мои вопросы и без подготовки.

— Давайте поговорим про кино. Как развивается казахстанское кино? Как удержать наши таланты, чтобы не уезжали? К примеру, наши Самал Еслямова и Дворцевой.

— Я рад, что в нашей стране проходит много фестивалей. Чем больше их, тем богаче наша культурная жизнь. Вы сейчас будете удивлены, но я сам сторонник того, чтобы наши ребята ездили за пределы страны, но, чтобы они получали там знания и возвращались. А как возвратить их, это уже наша задача. Открою вам секрет, на сегодняшний день Самал Еслямова снимается в казахстанских фильмах, сейчас ведется съемка фильма «Конокрад». Теперь она с нами. Мы готовим программы по обмену, чтобы получали опыт. Алан Бурибаев, Димаш Кудайберген — они представляют нашу страну. И они наши, они казахстанские. А Сергей Дворцевой, он тоже был и остается нашим.

— Шоубизнес в Казахстане. Правда ли, что под словом шоу-бизнес у нас подразумевается «тойское» выступление?

— Я всегда жду этот вопрос. Смотрите, наша эстрада в последнее время стала популярнее. Раньше, чтобы провести мероприятие, нам приходилось звать гостей из-за границы. А теперь свои выступают круче приглашенных издалека. Я, к примеру, слушаю группу «Музарт», популярного молодого исполнителя «Амре», и, конечно, нашего Димаша. Смотрите, Кайрат Нуртас ездит с концертами по разным странам. Мы сейчас инициировали введение на лицензирование. Это будет сигналом для тех, кто поет под фонограмму.

— А какими талантами обладает Вы?

— Я благодарен своим родителям за все. Я учился в школе для одаренных детей имени К. Жубанова. По специальности виолончелист. Играю на домбре, гитаре и пою. Но только среди друзей.

— Как начинается утро министра?

— Я уже привык к тому, что в семь утра подъем и зарядка, трачу на это 15 минут. Дальше у меня частные уроки. Я учу литературный казахский и английский. А в 9 утра я уже на работе.

— Вы строгий шеф? Вот ваши ребята из пресс-службы говорят, что вы очень добрый.

— О нет, это они так говорят потому, что мы здесь (смеется). Они могут сказать, что я добрейший души человек, но в этом нет необходимости, так как есть долг и ответственность. Бывает и ругаю, но все в рамках работы. Я могу сказать, что я самый счастливый, я занимаюсь любимой работой. У меня хороший коллектив, которому я верю и дорожу им. Благодаря своей работе, я получаю хорошую заработную плату и внимание.

— Вот-вот, вы сказали про зарплату. Какая она у вас?

— А вот все вам скажи. Нет-нет, у меня нет секретов. Я всегда открыто предоставляю все налоговые данные. Итак, с учетом выслуги лет, должностной оклад, плюс я заслуженный деятель и идет определенная надбавка. В итоге получаю 980 тысяч тенге.

— Представьте такую ситуацию. Президент вам предлагает любое другое министерство, кроме культуры и спорта. Что бы вы выбрали?

— Я благодарен Главе государства за доверие. Я расскажу вам историю. Когда я был ректором, то мне предлагали разные посты, и вот мне удалось тактично донести то, что я могу быть полезен в более творческой среде. У нас Президент очень чувствительный человек, вот как-то так. А насчет места, я могу сказать так, точно не по мне кресло в министерство финансов и экономики. Я в этом не разбираюсь. Да, вы правильно подметили, что поменять могут в любой момент, но вот в эти министерства я бы не хотел.

— А вам президент часто звонит на телефон?

— Да, все министры всегда рядом. Он — мудрейший человек. И бывает такое, что он так «вставит», что хочется улететь на небо. Но, он внимательно слушает и можно доказать обратное.

— К Шымкенту у вас какое отношение?

— Самый трудолюбивый регион — это Шымкент. Они ищут нишу для продвижения своих идей.

— И родственников?

— Ну а как без этого. Как Шымкент без родственников (смеется)? Ну я продолжу, дайте сказать. Шымкентцы двигаются вперед, они не сидят на месте. Я не воспринимаю людей, которые критикуют все, лежа на диване, а шымкентские… не такие. Они работают, а потом чуть-чуть лежат.

— И последний вопрос: Шымкентың қыздары қандай?

Министр уверенно отвечает: Өте керемет!

Министр культуры и спорта Казахстана поблагодарил за беседу, ну и, конечно, селфи на память.

Подробное интервью смотрите в программе «Тет-А-Тет» с Шуддином Саидовым на телеканале «Otyrar TV». Следите за анонсами.