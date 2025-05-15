Премьера фильма «В огонь за Родину» тронула сердца зрителей

В Шымкенте представили особенный документальный фильм — «Отан үшін отқа түскендер» («В огонь за Родину»). Премьера приурочена к 80-летию Великой Победы. Лента рассказывает не просто о войне — она оживляет судьбы и подвиги тех, кто, не раздумывая, шёл в пламя ради Родины.

Тихий зал, затаённое дыхание зрителей и экран, на котором оживают лица героев… В Шымкенте прошла премьера фильма, который заставляет пережить историю заново. «Отан үшін отқа түскендер» — это не просто хроника военных лет. Это память, вплетённая в документальные кадры, пожелтевшие письма, фотографии и голоса очевидцев.

Фильм возвращает к жизни героев, о которых долго молчали. Его автор Заутбек Турисбеков долгие месяцы провёл в архивах, чтобы вернуть из забвения историю бойцов секретной дивизии.

Заутбек Турисбеков, автор фильма: «Недалеко от Москвы есть архив, где хранятся документы времён войны. Я думал, что просто получу нужные материалы… Но всё оказалось сложнее. Четыре месяца кропотливой работы — и мы открыли имена солдат 100-й и 101-й дивизий. В каждой было по 10 тысяч человек. Они были молоды — от 18 до 32 лет. Многие из них исчезли в боях, а память о них — осталась только в этих документах».

Четыре года понадобилось на создание полнометражной версии фильма. Авторы не ограничились только военными хрониками. Здесь и судьбы тех, кто вернулся, выжил, построил мирную жизнь и помогал возрождать страну. Эти люди — не просто солдаты. Они — живые символы силы духа и мужества.

Сергей Дворцевой, кинорежиссёр: «Этот фильм бесценен. Не только потому, что он приурочен ко Дню Победы. А потому, что даёт голос тем, кто уже не может рассказать свою историю. Документальное кино — это не просто факты. Это память, застывшая в кадре. Многие герои ушли на фронт почти детьми. Их биографии — это золотой фонд нашей страны. Мы обязаны сохранить их подвиг».

Особое внимание в фильме уделено легендарному Бауыржану Момышулы и бойцам Панфиловской дивизии. Истории, запечатлённые на экране, тронули зрителей до глубины души.

Фатима Кулахметкызы, жительница Шымкента: «Этот фильм — урок для молодёжи. Мы выросли, зная эту историю. Но сейчас важно, чтобы и новое поколение не забыло, какой ценой досталась Победа. Такие фильмы нужно показывать в каждой школе».

«В огонь за Родину» — это не просто кино. Это глубокий поклон тем, кто сражался за нас, за наш мир. Это голос памяти, который не должен стихнуть. И пока живёт эта память — подвиг ветеранов будет вечным.