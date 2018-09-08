Серебро – это, пожалуй, самый распространённый в качестве украшений металл. Ему приписывают немало энергетических свойств, и если украшение из серебра вдруг потемнело – это неспроста.

Причём часто происходит так, что и чистка серебряного украшения не помогает, зато по прошествии какого-то времени, металл сам восстанавливает свой первоначальный цвет.

Негатив в мыслях

К почернению серебра на теле человека могут привести негативные мысли. Допустим, так может произойти, если в сердцах выкрикнуть что-нибудь плохое своему обидчику. Это будет выбросом негативной энергии, но серебро способно вобрать в себя этот негатив, оно почернеет, но до хозяина эта отрицательная энергетика не дойдёт.

Кто-то сглазил

Энергетика сглаза очень сильна, поэтому украшение из серебра полностью вобрать в себя её не сможет, но обязательно потемнеет, сигнализируя об опасности.

Почернение нательного крестика

Более всего следует наблюдать за своим нательным крестиком. Если он почернел, это может стать следствием какого-то сильного проклятия. Ситуацию нельзя пускать на самотёк, иначе не избежать болезни и других несчастий.

Почернело колечко

Потемневшее серебряное колечко на руке незамужней девушки может сигнализировать о том, что на неё наслали венец безбрачия.

Потемневшие серьги

Предупредят о том, что имела место попытка сглазить владелицу серёжек. Как правило, такой негатив исходит от завистливой подружки.

Заболевание

Это весьма распространённая примета – если серебро потемнело, значит, хозяин болен. Медики объясняют это даже с научной точки зрения. Дело в том, что у больного человека меняется состав пота, и именно из-за этого, серебро и чернеет.

Если потемнели серебряные украшения, то лучше всего пойти к врачу, сдать необходимые анализы и проверить состояние своего здоровья. Для любой из перечисленных примет хорошо бы также заказать себе оберег от сглаза. Важно также серебру попытаться придать его первоначальный блеск – почистить.