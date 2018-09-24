В Казахстане будут выдавать медсправки в электронном варианте с октября 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Согласно предоставленным ответам уполномоченных органов переход к электронному варианту медицинских справок запланирован на октябрь 2018 года. Кроме того, Министерством здравоохранения рассматривается вопрос о создании единого реестра организаций, оказывающих услуги по проведению медицинских осмотров (организаций здравоохранения, лабораторий и организаций, осуществляющих гигиеническое обучение лиц декретированной группы населения, результаты их работы) и возможности его интегрирования в автоматизированную систему «Поликлиника», — говорится в сообщении.

По итогам перевода справки в электронный формат будет доступен единый ресурс для проверки достоверности медицинской справки формы №086/у. Как ранее сообщалось, в Астане осудили мошенников за изготовление фиктивных медсправок. Отмечается, только в одном раскрывшемся случае, в среднем фиктивных справок выдавалось около 10 в день (около 3 650 справок в год), более 25 550 000 тенге в год не поступает в бюджет поликлиник.