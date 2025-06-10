Внедрена автоматическая проверка медсправки 073/у при получении водительских прав

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» завершило интеграцию информационной системы Центров обслуживания населения с информационной системой Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В результате исключена вероятность предоставления поддельных справок формы 073/у для получения водительского удостоверения.

Теперь при получении государственной услуги «Выдача водительского удостоверения» гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде.

Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав.

Инициатива является частью масштабной цифровой трансформации и направлена на повышение качества и доступности государственных услуг путем оптимизации межведомственного взаимодействия.

Важно отметить, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.