В Актюбинской области на трассе Самара — Шымкент сгорел прицеп большегруза, до отказа набитый дынями. К счастью, люди не пострадали, но вот товар уничтожен почти полностью, сообщает KTK.

От кузова фуры остался один лишь каркас. Как выяснилось, грузовик ехал из Алматы в Орск. Пожар случился недалеко от поселка Копа Хромтауского района.

По словам очевидцев, о возгорании водителю большегруза сообщили дальнобойщики, которые следовали за ним. Но спасать, по всей видимости, было уже нечего. В итоге трасса оказалась усыпана подгоревшими дынями. Разгребать мусор водителю помогали проезжавшие мимо автолюбители.