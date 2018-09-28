Незнакомые дети вернули астанчанке утерянный кошелек с документами и деньгами, передает МИА «Казинформ».

Позитивная новость вызвала интерес в группе в Facebook Астана, хочу похвалить/пожаловаться. Пост разместила племянница счастливо обретшей назад свое добро жительницы города.

«…Спустя примерно 1,5-2 часа на номер тети поступил звонок, дети кричали довольным голосом: «Мы нашли ваш кошелек». Далее состоялась встреча, тетя поинтересовалась, как они узнали ее номер? Ребятишки с улыбкой на лице сообщили, что нашли чек в кошельке и позвонили по номеру на нем, я была в восторге, слушая рассказ! И так хочу выразить благодарность родителям замечательных ребят, похвалить их сообразительность, смекалку и отзывчивость!» — пишет пользовательница соцсети.

«Вот это воспитание! Респект родителям!» — комментирует Гульмира Хидуанова.

«Радует, что растет поколение честных людей!» — пишет Асия Базыкен.

«Люблю такие новости. Спасибо, мальчишки!» — призналась пользователь Nur Aya.

Эти комментарии отражают общее настроение откликов, коих набралось под постом огромное множество.