Шымкентцы призывают власти решить проблему с игрой наперсточников «Шарик-Марик». С раннего утра на остановке «Колос» появляются молодые люди, около которых собирается толпа зевак и желающих получить легкие деньги.

А задача простая (и не меняется с первого упоминания этого шулерского аттракциона) — нужно внимательно следить за тремя стаканчиками, которые передвигает ведущий игры. И всего-то нужно угадать, в котором из них находится шарик.

Угадать не просто, ведущий ловко передвигает стаканчики, и перекидывает незаметно шарик, после чего проигравший платит установленную сумму.

«Вы понимаете, среди зевак есть и те, кто вместе с ними, они договариваются с ведущим заранее и, конечно, выигрывают. Потом дают возможность выиграть один раз кому-то и все. Куда смотрит полиция, я не понимаю. С такими уличными шоу мы культурной столицей разве станем?» — вопрошает местный житель Шымкента.

Главное, что нужно знать горожанам: победить в этой игре невозможно.

А для тех, кто еще не знаком с этим видом «развода» на деньги, рассказываем.

«Наперстки» — древнейший способ отъёма денег. Расцвет этого промысла пришелся на 85-95-ые годы прошлого века. Играли практически в каждом людном месте, в обязательном порядке — на рынках и вокзалах. Как ни странно, актуален и в наши дни, что ещё раз подтверждает факт бесконечности людской глупости или, если вам будет угодно, доверчивости. Внешний антураж может быть любым — три напёрстка и горошина, стаканчики и орех, в настоящее время — пластмассовые стаканы и поролоновый шарик.

Группой повышенного риска являются пенсионеры обоего пола, юные девицы, снабжённые золотыми украшениями, приезжие и, само собой, пьяные. Истошно выкрикивая незатейливые рекламные слоганы («Кручу-верчу, обмануть хочу…» и т. д.) наперсточник сучит руками по картонной подстилке, по которой катается шарик. После серии манипуляций, в ходе которых шарик попеременно оказывается под разными стаканами, играющему предлагается определить, под каким именно оказался шарик.

Как вы уже догадались, сделать это практически невозможно. Чаще всего, после всех перемещений шарик оказывается прижатым к внешней стороне стакана, который игрок держит в правой руке (если он не левша). Есть и другие варианты, о чём будет упомянуто ниже.

Из-за наплыва волонтёров в этот бизнес, квалификация игроков катастрофически упала, всё мероприятие стало напоминать обычное ограбление с небольшой увертюрой. Настоящие игроки с нескрываемым отвращением наблюдают действия молодой поросли. Сами они владеют всем многообразием приёмов, некоторые из которых заслуживают упоминания. Например, последним или предпоследним движением игрок так раскручивал стакан, что шарик вращался внутри него, не выпадая. Стакан при этом приподнимался, якобы по неосторожности. Довольный игрок, в предчувствии удачи и радуясь своей наблюдательности, тыкает пальцем в стакан. Результат очевиден.

В отдельных случаях, чувствуя азартного простака, ему дают сначала выиграть, затем увеличивают ставки. Финал мероприятия тот же. Задача наперсточника — раскрутить клиента до последних денег.

Обычно в команде мошенников бывает 5 — 6 человек: кто-то крутит стаканы, кто-то изображает счастливых победителей, довольно пересчитывающих недавно выигранные купюры, кто-то ошивается поблизости на тот случай, если проигравший силой попытается вернуть себе деньги. В случае если квалификация напёрсточника низка, а игрок не только угадал местонахождение шарика, но и имеет твёрдое намерение уйти с деньгами, в дело вступает все окружение и всё переходит в стадию обычного ограбления.

Что делать?

Единственный способ — никогда, нигде, ни под каким видом не принимать участия в данном представлении. Даже если вы уверены в своей силе — заранее неведомо, сколько именно соискателей на ваши деньги околачивается в пределах прямой видимости. На участие милиционеров также рассчитывать не стоит — напёрсточники слишком заметны, и если они где-то разбили свой табор — значит территориальные милиционеры в курсе и участвуют в делении прибыли.

К слову сказать, два года назад полиция Шымкента активно боролась с организаторами и участниками незаконных азартных игр на улицах города. Похоже, стражам порядка предстоит вновь активироваться.

Шуддин Саидов