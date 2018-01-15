В Шымкенте мошенник в считанные минуты выиграл в «шарик-марик» 200 тысяч тенге. Несмотря на то, что в этой игре не бывает победителей и выигравших, люди все равно пытаются разбогатеть.

В дежурную часть Абайского ОП УВД г. Шымкент обратился местный житель, 1967 года рождения с заявлением о том, что на одном из скотных рынков, неизвестный мужчина путем мошенничества завладел его деньгами в сумме 140 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Абайского ОП УВД г. Шымкента задержали подозреваемого, 1992 года рождения, жителя Сайрамского района.

Как выяснили полицейские, 25-летний аферист завлекал посетителей рынка игрой в лотерею, предлагая им угадать, где находится «шарик», тем самым путем мошенничества завладевал их деньгами. Следствием установлена причастность задержанного к двум фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 200 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Южно-Казахстанские полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми лицами, чтобы не стать жертвой мошенников. Не стоит быть излишне доверчивыми к незнакомым и поддаваться на уловки мошенников.