В Шымкенте проходит ОМП «Участок», начавшееся 5 сентября.

Участковые инспекторы, сотрудники криминальной и миграционной полицейских служб проверяют порядок на территории административных участков мегаполиса. Уже составлено 3300 административных протоколов, в том числе на тех, кто выбрасывает в неположенном месте бытовой мусор, а на окраинах — навоз домашних животных.

В пригородных поселках Жанаталап, Курсай, Игилик, Алтынтобе и Кызылжар в рамках проекта «Шымкент — безопасный город» полицейские совместно с чиновниками провели с населением 20 встреч по разъяснению законодательства о наказании загрязнителей города.

К адмответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения привлекли 271 гражданина, за мелкое хулиганство — 71, за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений — 33 шымкентца.

Проводится разъяснительная работа о запрете размещения любых объявлений и рекламы в неустановленных местах и мерах наказания за это. Третий мегаполис Казахстана должен стать красивым, комфортным и безопасным для всех жителей.

ОПМ «Участок» продлится до 5 декабря.