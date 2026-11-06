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Более 39 тысяч школьников и студентов приняли участие в правовом форуме в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте более 39 тысяч школьников и студентов приняли участие в форуме, посвящённом правовой грамотности и предупреждению правонарушений. Встреча прошла в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова.

Темой обсуждения стали актуальные вопросы поддержания государственного обвинения и повышения эффективности работы прокурора в суде. Перед молодёжью выступили представители прокуратуры, полиции и департамента экономических расследований.

Специалисты рассказали о распространённых уголовных правонарушениях, их общественной опасности, способах профилактики и ответственности, предусмотренной законодательством. Отдельное внимание уделили роли прокурора в судебном разбирательстве и задачам государственного обвинения.

К форуму очно присоединились 130 студентов университета. Ещё около 2700 учащихся из 34 колледжей и 36 213 школьников из 162 школ участвовали дистанционно, по видеосвязи. Общий охват мероприятия превысил 39 тысяч человек.

Организаторы подчеркнули, что знание закона помогает молодым людям осознавать последствия собственных поступков и принимать ответственные решения. Такие встречи дают возможность услышать разъяснения непосредственно от представителей правоохранительных органов.

Профилактика правонарушений начинается не только с предупреждения об ответственности, но и с понимания прав и обязанностей каждого человека. Поэтому правовое просвещение школьников и студентов рассматривается как часть формирования законопослушного поведения.

Форум объединил образовательные учреждения и правоохранительные органы вокруг общей задачи — повышения правовой культуры молодёжи и уважения к закону.

Участникам напомнили, что незнание правовых норм не освобождает от установленной законом ответственности. Эти знания помогут молодёжи ориентироваться в правовых вопросах и избегать нарушений.

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