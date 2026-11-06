В Шымкенте во время ночного рейда выявили подростков без сопровождения родителей

В Шымкенте сотрудники полиции провели ночной рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Демалыс». Проверки направлены на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение безопасности подростков.

Полицейские посетили рестораны, лаундж-бары и другие развлекательные заведения города. Во время рейда они выявили несовершеннолетних, находившихся там ночью без сопровождения родителей или других законных представителей.

Кроме того, подростков без сопровождения взрослых обнаружили на улицах и в общественных местах после установленного законодательством времени.

Выявленных несовершеннолетних доставили в районное управление полиции, куда пригласили их родителей. С законными представителями провели профилактические беседы и разъяснили требования законодательства. По установленным фактам нарушений принимаются предусмотренные законом меры.

В Департаменте полиции Шымкента призвали родителей контролировать досуг детей, интересоваться их окружением и знать, где они находятся в вечерние и ночные часы. Особое внимание правоохранители рекомендуют уделять посещению подростками развлекательных заведений.

В полиции подчеркнули, что цель подобных проверок — не только выявление нарушений, но и предупреждение ситуаций, способных угрожать жизни и здоровью несовершеннолетних.

Рейды в рамках мероприятия «Демалыс», направленные на профилактику подростковых правонарушений и обеспечение безопасности детей, будут продолжены.

Правоохранители напоминают, что ответственность за соблюдение ограничений и безопасность несовершеннолетних во многом зависит от внимания взрослых. Родителям советуют заранее обсуждать с детьми время возвращения домой и способы связи на случай непредвиденных обстоятельств.

Такая профилактическая работа помогает защитить подростков в общественных местах.