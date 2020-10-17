С 7 сентября текущего года на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Цель ОПМ — улучшение оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка, выявление административных правонарушений и пресечение преступлений, укрепление имиджа полиции и установления тесных доверительных отношений с населением.

В рамках ОПМ “Участок” полицейские проводят подворный и поквартирный обход обслуживаемых административных участков, проверяют рынки, дачные массивы, объекты строительства, чердаки, подвалы и другие места, заброшенные или оставленные без присмотра.

Особое внимание уделено проверке индивидуальных владельцев гражданского огнестрельного оружия, а также лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, выявление иностранцев, нарушивших правила пребывания, и организаторов нелегальной миграции и работодателей, нарушающих правила привлечения иностранной рабочей силы.

Сотрудниками полиции Келесского района в ходе ОПМ «Участок» проверено около 11 тысяч домов и квартир, выявлено 598 административных правонарушений и проставлено на профилактический учет 7 человек.

Кроме того, в целях обеспечения соблюдения требований карантинного режима по коронавирусной инфекции стражи порядка провели разъяснительные работы среди местного населения и раздали медицинские маски прохожим на улицах и в общественных местах.

«Участок» продлится на территории Туркестанской области до 1 декабря 2020 года. В свою очередь, полицейские просят жителей области с пониманием отнестись к проводимым оперативно-профилактическим мероприятиям, направленных прежде всего на поддержку общественного порядка и безопасности граждан.